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Кондрашова Ольга Авдеева

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Место рождения

Баклановка

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Баклановка
Бракосочетание
03.02.1847

Муж: Кондрашов Тимофей

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1847

Сын: Кондрашов Михаил

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Рождение ребёнка
30.11.1849

Сын: Кондрашов Григорий

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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