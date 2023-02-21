Кондрашова Ольга Авдеева
Место рожденияБаклановка
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Баклановка
Бракосочетание
03.02.1847
Муж: Кондрашов Тимофей
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1847
Сын: Кондрашов Михаил
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Рождение ребёнка
30.11.1849
Сын: Кондрашов Григорий
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Смерть
Неизвестно