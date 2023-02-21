Кондрашов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кондрашов Анисим

Мать: Кондрашова Агриппина

Рождение ребёнка
16.01.1834

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова

Рождение ребёнка
28.12.1836

Дочь: Борцова Ульяна

Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Неонила

Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова

Бракосочетание
03.02.1847

Жена: Кондрашова Ольга Авдеева

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1847

Сын: Кондрашов Михаил

Мать ребёнка: Кондрашова Ольга Авдеева

Рождение ребёнка
30.11.1849

Сын: Кондрашов Григорий

Мать ребёнка: Кондрашова Ольга Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Федосия Филиппова

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