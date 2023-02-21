Кондрашов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кондрашов Анисим
Мать: Кондрашова Агриппина
Рождение ребёнка
16.01.1834
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова
Рождение ребёнка
28.12.1836
Дочь: Борцова Ульяна
Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Неонила
Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Федосия Филиппова
Бракосочетание
03.02.1847
Жена: Кондрашова Ольга Авдеева
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1847
Сын: Кондрашов Михаил
Мать ребёнка: Кондрашова Ольга Авдеева
Рождение ребёнка
30.11.1849
Сын: Кондрашов Григорий
Мать ребёнка: Кондрашова Ольга Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно