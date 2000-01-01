Кондрашова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кондрашов Фёдор

Отец ребёнка: Кондрашов Анисим

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кондрашов Емельян

Отец ребёнка: Кондрашов Анисим

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Куликова Ульяна

Отец ребёнка: Кондрашов Анисим

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кондрашов Тимофей

Отец ребёнка: Кондрашов Анисим

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кондрашов Александр

Отец ребёнка: Кондрашов Анисим

Смерть
Неизвестно
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