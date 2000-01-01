Кондрашова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кондрашов Фёдор
Отец ребёнка: Кондрашов Анисим
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кондрашов Емельян
Отец ребёнка: Кондрашов Анисим
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Куликова Ульяна
Отец ребёнка: Кондрашов Анисим
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кондрашов Тимофей
Отец ребёнка: Кондрашов Анисим
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кондрашов Александр
Отец ребёнка: Кондрашов Анисим
Смерть
Неизвестно