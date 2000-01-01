Кондрашов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кондрашов Анисим

Мать: Кондрашова Агриппина

Смерть
1817
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