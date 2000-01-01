Куликова (Кондрашова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кондрашов Анисим
Мать: Кондрашова Агриппина
Бракосочетание
08.02.1824
Муж: Куликов Иван
Рождение ребёнка
27.11.1829
Сын: Куликов Григорий
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
1831
Сын: Куликов Афанасий
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
21.03.1834
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
22.03.1836
Сын: Куликов Веденей
Отец ребёнка: Куликов Иван
Смерть
Неизвестно