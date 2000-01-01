Куликова (Кондрашова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Кондрашова) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кондрашов Анисим

Мать: Кондрашова Агриппина

Бракосочетание
08.02.1824

Муж: Куликов Иван

Рождение ребёнка
27.11.1829

Сын: Куликов Григорий

Отец ребёнка: Куликов Иван

Рождение ребёнка
1831

Сын: Куликов Афанасий

Отец ребёнка: Куликов Иван

Рождение ребёнка
21.03.1834

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Куликов Иван

Рождение ребёнка
22.03.1836

Сын: Куликов Веденей

Отец ребёнка: Куликов Иван

Смерть
Неизвестно
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