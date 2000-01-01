Куликов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Иван

Куликов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Куликов Аввакум Тихонович

Мать: Арина

Бракосочетание
08.02.1824

Жена: Куликова Ульяна

Рождение ребёнка
27.11.1829

Сын: Куликов Григорий

Мать ребёнка: Куликова Ульяна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Куликов Афанасий

Мать ребёнка: Куликова Ульяна

Рождение ребёнка
21.03.1834

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Куликова Ульяна

Рождение ребёнка
22.03.1836

Сын: Куликов Веденей

Мать ребёнка: Куликова Ульяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close