Куликов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Куликов Аввакум Тихонович
Мать: Арина
Бракосочетание
08.02.1824
Жена: Куликова Ульяна
Рождение ребёнка
27.11.1829
Сын: Куликов Григорий
Мать ребёнка: Куликова Ульяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Куликов Афанасий
Мать ребёнка: Куликова Ульяна
Рождение ребёнка
21.03.1834
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Куликова Ульяна
Рождение ребёнка
22.03.1836
Сын: Куликов Веденей
Мать ребёнка: Куликова Ульяна
Смерть
Неизвестно