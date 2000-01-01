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Куликов Веденей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836

Отец: Куликов Иван

Мать: Куликова Ульяна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Абашкин Иван

Мать ребёнка: Куликова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Абашкин Никанор

Мать ребёнка: Куликова Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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