Куликов Веденей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836
Отец: Куликов Иван
Мать: Куликова Ульяна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Абашкин Иван
Мать ребёнка: Куликова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Абашкин Никанор
Мать ребёнка: Куликова Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно