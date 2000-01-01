Куликова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Анисия Ивановна

Куликова Анисия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Абашкин Иван

Отец ребёнка: Куликов Веденей

Рождение ребёнка
1870

Сын: Абашкин Никанор

Отец ребёнка: Куликов Веденей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Веденей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close