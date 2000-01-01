Куликова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Абашкин Иван
Отец ребёнка: Куликов Веденей
Рождение ребёнка
1870
Сын: Абашкин Никанор
Отец ребёнка: Куликов Веденей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Веденей
Смерть
Неизвестно