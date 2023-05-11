Тарлыков Алексей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Тарлыков Терентий Филимонович
Мать: Тарлыкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарлыков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Бракосочетание
21.01.1904
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тарлыков Еремей Алексеевич
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
29.07.1918
Сын: Тарлыков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тарлыков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна
Бракосочетание
Около 1922
Жена: Тарлыкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1922
Дочь: (Тарлыкова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Тарлыкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1926
Сын: Тарлыков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Тарлыкова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно