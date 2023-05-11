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Тарлыков Алексей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тарлыков Терентий Филимонович

Мать: Тарлыкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарлыков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Тарлыков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тарлыков Еремей Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тарлыков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1918

Сын: Тарлыков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тарлыков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова (Лысикова) Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Тарлыкова Мария Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1922

Дочь: (Тарлыкова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тарлыкова Мария Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.01.1926

Сын: Тарлыков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Тарлыкова Мария Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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