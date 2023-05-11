Тарлыкова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлыкова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1922

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тарлыков Алексей Терентьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Тарлыков Алексей Терентьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.01.1926

Сын: Тарлыков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Тарлыков Алексей Терентьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно