Тарлыкова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1922
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тарлыков Алексей Терентьевич
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
31.01.1926
Сын: Тарлыков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Тарлыков Алексей Терентьевич
Смерть
Неизвестно