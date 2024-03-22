Тарлыков Еремей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Восприемник
28.11.1926
у Михаила Ивановича Тарлыкова
Восприемник
28.11.1926
у Михаила Ивановича Тарлыкова
Восприемник
25.12.1927
у Николая Ивановича Тарлыкова
Восприемник
25.12.1927
у Николая Ивановича Тарлыкова
Бракосочетание
17.02.1928
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Поручитель
17.02.1928
села Колпаковского гражданин Виталий Васильев Вишняков и села Зиминского гражданин Николай Михайлов Карнаков.
Смерть
Неизвестно