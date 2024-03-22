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Тарлыков Еремей Алексеевич

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тарлыков Алексей Терентьевич

Мать: Тарлыкова Анастасия Матвеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
28.11.1926
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Михаила Ивановича Тарлыкова
Восприемник
28.11.1926
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Михаила Ивановича Тарлыкова
Восприемник
25.12.1927
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Николая Ивановича Тарлыкова
Восприемник
25.12.1927
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Николая Ивановича Тарлыкова
Бракосочетание
17.02.1928

Жена: скрыто настройками приватности

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Поручитель
17.02.1928
села Колпаковского гражданин Виталий Васильев Вишняков и села Зиминского гражданин Николай Михайлов Карнаков.
Смерть
Неизвестно
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