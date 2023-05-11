Тарлыкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тарлыков Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тарлыков Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Грищук (Тарлыкова) Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тарлыков Леонид Терентьвич
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тарлыков Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Тарлыкова) Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тарлыков Митрофан Терентьевич
Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович
Смерть
Неизвестно