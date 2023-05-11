Тарлыкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлыкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тарлыков Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тарлыков Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Грищук (Тарлыкова) Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Тарлыков Леонид Терентьвич

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тарлыков Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Тарлыкова) Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарлыков Митрофан Терентьевич

Отец ребёнка: Тарлыков Терентий Филимонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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