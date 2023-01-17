Кравцов Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1953
Бракосочетание
28.05.1977
Дзержинский отдел ЗАГС гор. Кривой Рог, запись 831 от 28 мая 1977 г. I-КИ № 459287
Рождение ребёнка
25.04.1979
Мать ребёнка: Кравцова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
27.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравцова Ольга Владимировна