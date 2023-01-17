Кравцов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Юрий Сергеевич

Кравцов Юрий Сергеевич

avatar

Место рождения

Широкое, Дніпропетровська область

Дата рождения

29.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1953

Отец: Кравцов Сергей Павлович

Мать: Кравцова Мария Григорьевна

Широкое, Дніпропетровська область
Бракосочетание
28.05.1977

Жена: Кравцова Ольга Владимировна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Дзержинский отдел ЗАГС гор. Кривой Рог, запись 831 от 28 мая 1977 г. I-КИ № 459287
Рождение ребёнка
25.04.1979

Сын: Кравцов Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Кравцова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
27.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова Ольга Владимировна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close