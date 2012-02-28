Кравцов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1918
Дата смерти28.02.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918
Отец: Кравцов Павел Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Кравцов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
?.02.1947
Сын: Кравцов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
17.02.1950
Дочь: Кравцова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1953
Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна
Широкое, Дніпропетровська область
Смерть
28.02.2012