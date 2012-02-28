Кравцов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1918

Дата смерти

28.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918

Отец: Кравцов Павел Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Кравцов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
?.02.1947

Сын: Кравцов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.02.1950

Дочь: Кравцова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1953

Сын: Кравцов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кравцова Мария Григорьевна

Широкое, Дніпропетровська область
Смерть
28.02.2012
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