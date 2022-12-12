Кравцова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Кравцов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
?.02.1947
Сын: Кравцов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1950
Дочь: Кравцова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1953
Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович
Широкое, Дніпропетровська область
Смерть
1997