Кравцова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Кравцов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
?.02.1947

Сын: Кравцов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
17.02.1950

Дочь: Кравцова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1953

Сын: Кравцов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кравцов Сергей Павлович

Широкое, Дніпропетровська область
Смерть
1997
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