Кравцов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1947

Дата смерти

?.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1947

Отец: Кравцов Сергей Павлович

Мать: Кравцова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
21.05.1972

Сын: Кравцов Руслан Александрович

Мать ребёнка: Кравцова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Кравцова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Людмила

Смерть
?.02.1992
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