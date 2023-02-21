Кравцов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1947
Дата смерти?.02.1992
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1947
Рождение ребёнка
21.05.1972
Сын: Кравцов Руслан Александрович
Мать ребёнка: Кравцова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Кравцова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Людмила
Смерть
?.02.1992