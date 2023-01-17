Кравцова Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956
Бракосочетание
28.05.1977
Дзержинский отдел ЗАГС гор. Кривой Рог, запись 831 от 28 мая 1977 г. I-КИ № 459287
Рождение ребёнка
25.04.1979
Отец ребёнка: Кравцов Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравцов Юрий Сергеевич