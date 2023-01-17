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Кравцова Ольга Владимировна

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Место рождения

Николаевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

21.09.1956

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956

Отец: Дизенко Владимир Петрович

Мать: Дизенко Вера Александровна

Николаевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
28.05.1977

Муж: Кравцов Юрий Сергеевич

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Дзержинский отдел ЗАГС гор. Кривой Рог, запись 831 от 28 мая 1977 г. I-КИ № 459287
Рождение ребёнка
25.04.1979

Сын: Кравцов Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Кравцов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравцов Юрий Сергеевич

Кривой Рог, Дніпропетровська область
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