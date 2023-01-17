Шипицына (Гуселетова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына (Гуселетова) Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1886

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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1924 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович

Рождение ребёнка
05.04.1924

Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Федотович

Работа или профессия
Неизвестно
Работница Совхоза
Смерть
02.11.1971
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Шипицынское кладбище
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