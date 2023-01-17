Шипицына (Гуселетова) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1886
Дата смерти02.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1919
Рождение ребёнка
05.04.1924
Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работница Совхоза
Смерть
02.11.1971
Похороны
Неизвестно
Шипицынское кладбище