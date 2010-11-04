Пономарева (Шипицина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.04.1924
Дата смерти04.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924
Отец: Шипицын Иван Федотович
Бракосочетание
15.09.1953
Кирсановский сельсовет Большереченского района Омской области
Рождение ребёнка
18.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Василий Иванович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Скотница в Совхозе
Смерть
04.11.2010
Омск, город Омск, Омская область