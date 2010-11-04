Пономарева (Шипицина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Шипицина) Анастасия Ивановна

Пономарева (Шипицина) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.04.1924

Дата смерти

04.11.2010

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924

Отец: Шипицын Иван Федотович

Мать: Шипицына Ольга Степановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.09.1953

Муж: Пономарев Василий Иванович

Кирсановский сельсовет Большереченского района Омской области
Рождение ребёнка
18.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Василий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Скотница в Совхозе
Смерть
04.11.2010
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close