Шипицын Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Иван Федотович

Шипицын Иван Федотович

avatar

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.07.1894

Дата смерти

25.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1894

Отец: Шипицын Федот Иванович

Мать: Шипицына Екатерина Петровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна

Рождение ребёнка
05.04.1924

Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Ольга Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Работник Совхоза
Смерть
25.01.1961
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Шипицынское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close