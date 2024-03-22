Шипицын Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения07.07.1894
Дата смерти25.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1894
Рождение ребёнка
14.01.1919
Рождение ребёнка
05.04.1924
Дочь: Пономарева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Совхоза
Смерть
25.01.1961
Похороны
Неизвестно
Шипицынское кладбище