Шипицын Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Шипицын Иван Никифорович
Мать: Елена Степановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Шипицына ?
Рождение ребёнка
07.07.1894
Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно