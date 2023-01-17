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Шипицын Федот Иванович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шипицын Иван Никифорович

Мать: Елена Степановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шипицын Ефим Федотович

Мать ребёнка: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Шипицын Иван Федотович

Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Петровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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