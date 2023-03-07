Шипицын Ефим Федотович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Шипицын Федот Иванович
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно