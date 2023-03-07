Шипицын Ефим Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Ефим Федотович

Шипицын Ефим Федотович

avatar

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шипицын Федот Иванович

Мать: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Шипицына Любовь Яковлевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close