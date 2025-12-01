Кутузова (Шипицына) Евдокия Ивановна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Кутузова (Шипицына) Евдокия Ивановна

жен., род. 1927, Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

ум. Неизвестно

Автор
ВП
Пономарева В.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
07.07.1894
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
25.01.1961
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Мать
11.07.1897
Бабье, Тарский округ, Сибирский край
02.11.1971
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Сестра
Скрыто настройками приватности
Сестра
1922
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Неизвестно
Сестра
05.04.1924
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
04.11.2010
Омск, город Омск, Омская область
Сестра
21.11.1932
10.12.2017
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.