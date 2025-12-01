Кутузова (Шипицына) Евдокия Ивановна
жен., род. 1927, Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
ум. Неизвестно
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
07.07.1894
25.01.1961
Мать
11.07.1897
Бабье, Тарский округ, Сибирский край
02.11.1971
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Сестра
Скрыто настройками приватности
Сестра
1922
Неизвестно
Сестра
05.04.1924
04.11.2010
Омск, город Омск, Омская область
Сестра
21.11.1932
10.12.2017
Омск, город Омск, Омская область