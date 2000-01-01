Гуселетова Евгения Гавриловна
Место рожденияд. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гуселетов Николай Степанович
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич
д. Бабье, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гуселетов Федор Степанович
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно