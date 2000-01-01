Гуселетова Евгения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Евгения Гавриловна

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Место рождения

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гуселетов Николай Степанович

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич

д. Бабье, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гуселетов Федор Степанович

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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