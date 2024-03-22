Казюта Мирон Гордеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1833
Дата смерти08.05.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наталия Миронова
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
До 1870
Мать ребёнка: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: Домника Миронова
Мать ребёнка: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1873
Мать ребёнка: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1873
временно-отпускной унтер-офицер,фейерверкер
Рождение ребёнка
12.06.1876
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Казютин Иван Миронов
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
12.08.1883
Мать ребёнка: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1885
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.