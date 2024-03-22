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Казюта Мирон Гордеев

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

08.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наталия Миронова

Мать ребёнка: Домника Герасимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Казютин Семён Миронов

Мать ребёнка: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: Домника Миронова

Мать ребёнка: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Казюта Илларион Миронов

Мать ребёнка: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1873
временно-отпускной унтер-офицер,фейерверкер
Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Казютин Тихон Миронов

Мать ребёнка: Домника Герасимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Казютин Иван Миронов

Мать ребёнка: Домника Герасимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1883

Сын: Казютин Михей Миронов

Мать ребёнка: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1885
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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