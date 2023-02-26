Казюта Илларион Миронов
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873
Отец: Казюта Мирон Гордеев
Мать: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1892
Жена: Казюта Пелагея Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Мария Илларионова
Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
04.10.1898
Дочь: Пелагея Илларионова
Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Евдокия Илларионова
Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Наталия Илларионова
Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Ефросиния Илларионова
Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова
Смерть
Неизвестно