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Казюта Илларион Миронов

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873

Отец: Казюта Мирон Гордеев

Мать: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1892

Жена: Казюта Пелагея Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Мария Илларионова

Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1898

Дочь: Пелагея Илларионова

Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Наталия Илларионова

Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Ефросиния Илларионова

Мать ребёнка: Казюта Пелагея Кириллова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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