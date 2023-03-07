Казюта Пелагея Кириллова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Мария Илларионова
Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов
Рождение ребёнка
04.10.1898
Дочь: Пелагея Илларионова
Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Наталия Илларионова
Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Ефросиния Илларионова
Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов
Смерть
Неизвестно