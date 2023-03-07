Казюта Пелагея Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазюта Пелагея Кириллова

Казюта Пелагея Кириллова

avatar

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1892

Муж: Казюта Илларион Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Мария Илларионова

Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1898

Дочь: Пелагея Илларионова

Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Наталия Илларионова

Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Ефросиния Илларионова

Отец ребёнка: Казюта Илларион Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close