Домника Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Герасимова

Домника Герасимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наталия Миронова

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Казютин Семён Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: Домника Миронова

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Казюта Илларион Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Казютин Тихон Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Казютин Иван Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1883

Сын: Казютин Михей Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close