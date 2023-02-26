Домника Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наталия Миронова
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
Рождение ребёнка
До 1870
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: Домника Миронова
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1873
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1876
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Казютин Иван Миронов
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
Рождение ребёнка
12.08.1883
Отец ребёнка: Казюта Мирон Гордеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно