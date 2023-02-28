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Казютин Тихон Миронов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1876

Отец: Казюта Мирон Гордеев

Мать: Домника Герасимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Казютина Параскева Иродионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Казютин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Казютин Григорий ст.

Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Казютин Егор Тихонович

Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова

д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Пропал без вести (военное)
27.11.1914
пропал без вести
Военная служба
27.11.1914
пропал без вести
Военная служба
1914
296-й пехотный Грязовецкий полк ефрейтор
Рождение ребёнка
1916

Сын: Казютин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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