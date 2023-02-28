Казютин Тихон Миронов
Место рождения
Дата рождения12.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1876
Отец: Казюта Мирон Гордеев
Мать: Домника Герасимова
Бракосочетание
12.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Казютин Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Казютин Григорий ст.
Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Пропал без вести (военное)
27.11.1914
пропал без вести
Военная служба
27.11.1914
пропал без вести
Военная служба
1914
296-й пехотный Грязовецкий полк ефрейтор
Рождение ребёнка
1916
Сын: Казютин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Казютина Параскева Иродионова
Смерть
Неизвестно