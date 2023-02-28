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Казютина Параскева Иродионова

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1877

Отец: Иродион Васильев

Мать: Домника Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1897

Муж: Казютин Тихон Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Казютин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Казютин Григорий ст.

Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Казютин Егор Тихонович

Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов

д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Казютин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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