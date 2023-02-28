Казютина Параскева Иродионова
Место рождения
Дата рождения05.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1877
Отец: Иродион Васильев
Мать: Домника Филиппова
Бракосочетание
12.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Казютин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Казютин Григорий ст.
Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Казютин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Казютин Тихон Миронов
Смерть
Неизвестно