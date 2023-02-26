(Казютина) Домника Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казютина) Домника Миронова

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.02.1871

Дата смерти

12.04.1873

Пол

Женский

Отец

До 1833 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871

Отец: Казюта Мирон Гордеев

Мать: Домника Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1873
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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