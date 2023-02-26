(Казютина) Домника Миронова
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.02.1871
Дата смерти12.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871
Отец: Казюта Мирон Гордеев
Мать: Домника Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1873
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.