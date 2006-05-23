Васильева (Лапшова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Лапшова) Мария

Васильева (Лапшова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1920

Дата смерти

23.05.2006

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920

Отец: Лапшов Михаил

Мать: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий

Смерть
23.05.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close