Васильева (Лапшова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1920
Дата смерти23.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920
Отец: Лапшов Михаил
Мать: Лапшова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Григорий
Смерть
23.05.2006