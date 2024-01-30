Лапшов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лапшов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1920

Дочь: Васильева Мария

Мать ребёнка: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
20.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
27.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Николай

Мать ребёнка: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Алексей

Мать ребёнка: Лапшова Мария

Смерть
Неизвестно
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