Лапшов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Лапшов Иван
Рождение ребёнка
30.03.1920
Дочь: Васильева Мария
Мать ребёнка: Лапшова Мария
Рождение ребёнка
20.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшова Мария
Рождение ребёнка
27.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшов Николай
Мать ребёнка: Лапшова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшов Алексей
Мать ребёнка: Лапшова Мария
Смерть
Неизвестно