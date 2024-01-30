Лапшов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшов Михаил

Мать: Лапшова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
Неизвестно
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