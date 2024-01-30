Лапшова (Сергеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти07.04.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сергеев Алексей
Рождение ребёнка
30.03.1920
Дочь: Васильева Мария
Отец ребёнка: Лапшов Михаил
Рождение ребёнка
20.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшов Михаил
Рождение ребёнка
27.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшов Николай
Отец ребёнка: Лапшов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшов Алексей
Отец ребёнка: Лапшов Михаил
Смерть
07.04.1952