Лапшова (Сергеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшова (Сергеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.04.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сергеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1920

Дочь: Васильева Мария

Отец ребёнка: Лапшов Михаил

Рождение ребёнка
20.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшов Михаил

Рождение ребёнка
27.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Николай

Отец ребёнка: Лапшов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Алексей

Отец ребёнка: Лапшов Михаил

Смерть
07.04.1952
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