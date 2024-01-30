Васильев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Васильева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария

Смерть
Неизвестно
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