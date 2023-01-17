Богомазов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомазов Василий Семенович

Богомазов Василий Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

23.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Богомазов Семен Никитович

Мать: Богомазова Акулина (Акилина) Борисовна

Рождение ребёнка
25.01.1909 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Усть-Воргольское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Дубровская Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Усть-Воргольское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Богомазов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Сибирский край Омский округ
Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Усть-Воргольское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Березняк Нина Васильевна

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.08.1922

Сын: Богомазов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомазова Анна Дмитриевна

Смерть
23.10.1947
Дедовск, Истра, Московская область
Причина смерти: Старческий склероз
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close