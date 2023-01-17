Богомазов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти23.10.1947
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
25.01.1909 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Дубровская Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Богомазов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Сибирский край Омский округ
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Березняк Нина Васильевна
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.08.1922
Сын: Богомазов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Богомазова Анна Дмитриевна
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1947
Причина смерти: Старческий склероз
Похороны
Неизвестно
городское кладбище