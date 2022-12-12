Богомазова (Дорогова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Дорогова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Каменка, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Каменка, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Дубровская Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович

Усть-Воргольское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Богомазов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович

Сибирский край Омский округ
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Березняк Нина Васильевна

Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович

Рождение ребёнка
01.08.1922

Сын: Богомазов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Василий Семенович

Смерть
28.08.1963
Дедовск, Истра, Московская область
Причина смерти: Болезнь общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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