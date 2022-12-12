Богомазова (Дорогова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти28.08.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Дубровская Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович
Усть-Воргольское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Богомазов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович
Сибирский край Омский округ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Березняк Нина Васильевна
Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1922
Сын: Богомазов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Богомазов Василий Семенович
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1963
Причина смерти: Болезнь общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
городское кладбище