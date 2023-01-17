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Богомазов Виктор Васильевич

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Место рождения

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.08.1922

Дата смерти

02.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922

Отец: Богомазов Василий Семенович

Мать: Богомазова Анна Дмитриевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
05.06.1946

Жена: Богомазова Лидия Леонтьевна

Дедовск, Истра, Московская область
горсовет
Рождение ребёнка
25.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова Лидия Леонтьевна

Дедовск, Истра, Московская область
Смерть
02.02.1992
Дедовск, Истра, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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