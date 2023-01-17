Богомазов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1922
Дата смерти02.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922
Бракосочетание
05.06.1946
горсовет
Рождение ребёнка
25.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богомазова Лидия Леонтьевна
Смерть
02.02.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
городское кладбище