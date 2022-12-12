Богомазова (Бусыгина) Лидия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Бусыгина) Лидия Леонтьевна

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Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

22.11.1985

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Бусыгин Леонтий Никитович

Мать: Бусыгина Любовь Ивановна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
05.06.1946

Муж: Богомазов Виктор Васильевич

Дедовск, Истра, Московская область
горсовет
Рождение ребёнка
25.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богомазов Виктор Васильевич

Дедовск, Истра, Московская область
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
22.11.1985
Дедовск, Истра, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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