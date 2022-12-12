Богомазова (Бусыгина) Лидия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти22.11.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Бракосочетание
05.06.1946
горсовет
Рождение ребёнка
25.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богомазов Виктор Васильевич
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
22.11.1985
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
городское кладбище