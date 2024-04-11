Бусыгин Леонтий Никитович
Место рождения
Дата рождения27.06.1894 ст.
Дата смерти15.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Аксенова (Бусыгина) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1925
Дочь: Богомазова (Бусыгина) Лидия Леонтьевна
Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Бусыгин Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна
Смерть
15.05.1973
Атеросклероз сосудов головного мозга