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Бусыгин Леонтий Никитович

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.06.1894 ст.

Дата смерти

15.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1894 ст.

Отец: Бусыгин Никита Семенович

Мать: Бусыгина (Копылова) Варвара Трофимовна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусыгина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Аксенова (Бусыгина) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1925

Дочь: Богомазова (Бусыгина) Лидия Леонтьевна

Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Бусыгин Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Бусыгина Любовь Алексеевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.05.1973
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Атеросклероз сосудов головного мозга

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