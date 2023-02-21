Аксенова (Бусыгина) Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксенов Павел
Смерть
05.07.1973
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область