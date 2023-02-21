Аксенова (Бусыгина) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Бусыгина) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1973

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусыгин Леонтий Никитович

Мать: Бусыгина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Павел

Смерть
05.07.1973
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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