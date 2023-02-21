Бусыгина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1925
Дочь: Богомазова Лидия Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусыгин Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович
Смерть
Неизвестно