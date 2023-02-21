Бусыгина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1925

Дочь: Богомазова Лидия Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусыгин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Леонтий Никитович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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