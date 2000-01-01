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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1429Усть-Воргольское, (Кириловка), сц. вл.при рч. Воргле.232107178Мельница.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
66669Усть-Варгол IдеревняКирилловскийрк. ВарголВсего: 44. Крестьянского типа: 44.10311521821.38.6Становая, С.-В. ж. д. : 6,4 км.п.-тф. о. Становое: 6,4 км.С/с; 2 к-т-з —III р.
66770Усть-Варгол IIдеревняКирилловскийрк. ВарголВсего: 54. Крестьянского типа: 53.12414627022.48.60.3Становая, С.-В. ж. д. : 6,4 км.п.-тф. о. Становое: 6,4 км.Т-з—III р.
66871Усть-Варгол IIIдеревняКирилловскийрк. ВарголВсего: 83. Крестьянского типа: 82.23324347622.49.60.6Становая, С.-В. ж. д. : 6,4 км.п.-тф. о. Становое: 6,4 км.Шк. I-ой ст.; т.-з—III р.