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Березин Александр Федорович

Место рождения

Березник, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

06.10.1926

Дата смерти

26.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: Березин Фёдор Ильич

Мать: Березина Елизавета Алексеевна

Березник, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Николай Александрович

Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.1958

Дочь: Березина Барсукова Елена Александровна

Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
17.10.1961

Сын: Березин Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна

Смерть
26.05.2006

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