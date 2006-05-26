Березин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения06.10.1926
Дата смерти26.05.2006
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Отец: Березин Фёдор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Николай Александрович
Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
29.05.1958
Дочь: Березина Барсукова Елена Александровна
Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.1961
Сын: Березин Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Березина Зинаида Михайловна
Смерть
26.05.2006