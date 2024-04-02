Березин Фёдор Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1926
Сын: Березин Александр Федорович
Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна
Смерть
Неизвестно