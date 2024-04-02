Березин Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Фёдор Ильич

Место рождения

Березник, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.10.1926

Сын: Березин Александр Федорович

Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна

Березник, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Березина Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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