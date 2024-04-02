Березина Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Николай Александрович
Отец ребёнка: Березин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Березин Александр Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1958
Дочь: Березина Барсукова Елена Александровна
Отец ребёнка: Березин Александр Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1961
Сын: Березин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Березин Александр Федорович
Смерть
Неизвестно