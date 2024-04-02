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Березина Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930

Отец: Емельянов Михаил Семёнович

Мать: Емельянова Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Николай Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Березин Александр Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1958

Дочь: Березина Барсукова Елена Александровна

Отец ребёнка: Березин Александр Федорович

Рождение ребёнка
17.10.1961

Сын: Березин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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