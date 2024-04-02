Березина Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1889
Дата смерти07.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889
Рождение ребёнка
06.10.1926
Сын: Березин Александр Федорович
Отец ребёнка: Березин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Березин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Березин Фёдор Ильич
Смерть
07.07.1971