Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.10.1867
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
26.06.1879
Отец ребёнка: Баран Матвей Васильевич
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
Неизвестно