Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дубовик Емельян Семёнович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.10.1867

Муж: Баран Матвей Васильевич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
26.06.1879

Сын: Баран Давид Матвеевич

Отец ребёнка: Баран Матвей Васильевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
Неизвестно

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