Баран Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.10.1867
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
26.06.1879
Мать ребёнка: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
Неизвестно