Баран Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баран Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.10.1867

Жена: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
26.06.1879

Сын: Баран Давид Матвеевич

Мать ребёнка: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
Неизвестно

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